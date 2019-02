Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der KAC hat sich Salzburg vorgeknöpft © GEPA pictures

Wie aus der Pistole geschossen startete der KAC gegen Salzburg in die Platzierungsrunde. Erst scheiterte noch Johannes Bischofberger, doch Andrew Kozek brachte die Klagenfurter nach einem langen Gartner-Pass mit 1:0 in Führung. Bei den Klagenfurtern stand übrigens Kele Steffler erstmals am Line-up. Er erhielt aber wie Ramon Schnetzer keinen Shift. Der KAC spielte in der Folge groß auf, setzte sich in der Bullen-Zone fest. Auch weil sich die Rotjacken spritziger, aggressiver und zweikampfstärker präsentierten als ihre Kontrahenten. So fiel das logische 2:0. Duller feuerte und Thomas Hundertpfund fälschte entscheidend ab. Wie aus dem Nichts erzielte Salzburg den Anschlusstreffer, ohne dabei jedoch am Spielverlauf etwas zu bewirken.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.