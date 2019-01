Neuer Radclub in Rot

Wrolich & Eisel © (c) GEPA pictures/ Andreas Pranter

Die Idee ist natürlich höchst lobenswert. Und am Ende eine richtige Überraschung. Noch ist es ein halbwegs gut gehütetes Geheimnis. Aber die Präsentation des neuen Klagenfurter Radclubs unter der Flagge des KAC steht unmittelbar bevor. Die Protagonisten des Vereins sind natürlich Profis auf ihrem Gebiet. Zum einen Peter „Paco“ Wrolich, Ex-Rad-Profi und heute Präsident des Kärntner Radsport-Landesverbandes, dazu der immer noch aktive Bernhard Eisel, der noch bis Sonntag in Argentinien die „Vuelta a San Juan“ an der Seite von Mark Cavendish für Dimension Data fährt. Und auch Johannes Reichel, ehemals Sportdirektor des EC KAC, zählt zu den federführenden Betreibern der Mannschaft. Als Präsident soll Gernot Jud bestellt werden.

