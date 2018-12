KAC - Bozen 3:2 n. P. Comrie schoss KAC ins Glück

Facebook

Thomas Koch (links) freut sich über seinen Treffer © (c) GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber

Mit zum Teil leichten Veränderungen in den Sturmreihen und in der Abwehr reagierte KAC-Trainer Petri Matikainen auf die hohe 4:8-Niederlage seiner Mannschaft in Znaim. Was sich auf das Spiel der Gastgeber gegen Bozen positiv auswirkte, speziell was die Defensive betraf. Im Angriff fanden die neuformierten Angriffslinien aber auch relativ flott die Chemie.

Im ersten Drittel hatte der KAC das Spiel stets unter Kontrolle, es dauerte nur eine gewisse Zeit, bis sich die ersten gute Möglichkeiten ergaben. Da speziell im Powerplay, aber was brauchbar auf das Tor kam, war eine sichere Beute von Bozen-Goalie Leland Irving. Pech hatte Adam Comrie, der mit einem Kracher nur die Außenstange traf. Die Südtiroler blieben völlig harmlos in der Zone der Rotjacken.

Marco Richter

Mit wesentlich mehr Energie kamen die Rotjacken aus der ersten Drittelpause, erhöhten die Schlagzahl und erspielten sich eine jede Menge an guten Möglichkeiten. Aber vor dem Tor versagten den Klagenfurtern vorerst die Nerven. So vergab alleine Johannes Bischofberger vier tolle Chancen, aber auch Stefan Geier, Clemens Unterweger oder Andrew Kozek hätten treffen müssen. So kam es wie es kommen musste. Bozen schlug im Powerplay eiskalt zu, machte aus zwei Tormöglichkeiten in 40 Minuten einen Treffer.

KAC - Bozen 3:2 n. P. (0:0, 0:1, 2:1, 0:0) Tore: Richter (42.). Koch (56.PP.), Comrie (65. EP) bzw. Insam (37. PP), Crescenzi (51. PP) KAC: Haugen (Madlener); Comrie-Fischer, Gartner-Duller, Unterweger-Schnetzer, Obersteiner-Strong; Kozek-Koch-Petersen, Bischofberger-Wahl-St. Geier, Harand-Neal-Richter, Kraus-Liivik-Witting; Stadthalle Klagenfurt: 3300 Zuschauer

Den Bann brach erst Marco Richter im dritten Drittel, der Wiener schaffte es, die Scheibe hoch an Irving zum Ausgleich einzuschiessen. Dann mischten sich die äußerst schwachen Schiedsrichter in das Match ein, schlossen die Gastgeber bei jeder Kleinigkeit aus, die Gäste blieben fast immer bei Regelvergehen verschont. In einem dieser Überzahlspiele schlug Bozen wieder zu, Crescenzi brachte sein Team wieder in Führung. Der KAC hatte schnell eine Antwort. Thomas Koch verwertete in Überzahl einen Rebound.

Entscheidung vertagt

In der Verlängerung hatte Patrick Harand die Entscheidung auf dem Schläger, aber sein Versuch prallte von der Querstange zurück auf das Eis, so musste das Penaltyschießen eine Entscheidung bringen. Da zeigte Comrie seine technische Fähigkeiten, verwertete staubtrocken seine beiden Versuche.

