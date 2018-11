Facebook

KAC-Trainer Petri Matikainen gab ein Versprechen © GEPA pictures

Drei Siege konnte der KAC in der Vorwoche für sich entscheiden, heute werden die Rotjacken versuchen, diesen positiven Lauf in Zagreb fortzusetzen. Es ist in dieser Saison das erste Aufeinanderprallen der beiden Teams, die sich aber in der Vorbereitung einmal duellierten, da siegten am Ende die Klagenfurter nach Penaltyschießen. Hat sich seit diesem Match beim KAC in personeller Hinsicht wenig getan, gab es bei den Bären von Medvescak schon einige Veränderungen. Im aktuellen Kader stehen 13 Legionäre und acht Doppelstaatsbürger. Es ist eine absolute Multikulti-Truppe, die in der bisherigen Saison aber nicht jene Leistung erbrachte, die die Verantwortlichen erwartet hatten. Mit Mitja Robar und Tom Zanoski stehen zwei Ex-KAC-Spieler in Zagreb unter Vertrag.

