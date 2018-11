Nach dem Sieg gegen Salzburg will der KAC das nächste Team, das in Top-Form ist, in die Knie zwingen. Lars Haugen bleibt bei den Klagenfurtern im Tor.

KAC-Tormann Lars Haugen befindet sich in starker Form © GEPA pictures

Der KAC war es, der den Vienna Capitals nach zwölf Siegen die erste Niederlage zufügte, am Freitag die Tormaschine Salzburg beim 2:1-Sieg zum Stottern brachte. Nun wartet auf die Klagenfurter mit Graz die nächste Truppe, die sich in einer äußerst starken Form präsentieren. Was die Steirer draufhaben, zeigten sie beim Sieg nach Penaltyschießen in Klagenfurt vor etwas mehr als zwei Wochen. Da konnten die Steirer im Schlussabschnitt einen 0:2-Rückstand wettmachen.

