Ein entfesselter KAC im Schlussabschnitt zerschießt Wiens Traum, einen neuen Startrekord aufzustellen. Die Matikainen-Truppe entfachte ein Feuerwerk und versetzte die Fans in einen Freudentaumel.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Trafen jeweils: Patrick Harand und Nikolaus Kraus © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Matic Klansek)

... und schließlich wurde es ein Bestschießen inklusive stehenden Ovationen. Zum ersten Mal seit ewig langer Zeit gab es in der Klagenfurter Stadthalle sogar Versuche einer Laola. Es war aber Geduld gefragt, bis der KAC an diesem denkwürdigen Abend seine Fans schließlich in Ekstase versetzt hatte. Ein fulminantes Schlussdrittel sorgte für den 7:2-Triumph und beendete die Siegesserie der Vienna Capitals.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.