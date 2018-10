Facebook

Der Vorarlberger Madlener durfte in Dornbirn im Tor ran © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Michael Meindl)

Doppelt so viele Legionäre standen dem KAC beim Gastspiel in Dornbirn gegenüben. Mit gleich 14 Spielern, die nicht in Österreich geboren sind, lief die Truppe von Dave McQueen auf, die ersten drei Sturmlinien kamen gleich ganz ohne rot-weiß-roten Einfluss aus. Einer war mit Brock Trotter vor dem Match gegen die Rotjacken dazugekommen. Und der leitete auch prompt in Minute drei das frühe 1:0 durch Brian O'Donnell ein, den die KAC-Verteidigung in Unterzahl sträflich alleine gelassen hatte. Danach agierte der KAC aber über weite Strecken tonangebend, es dauerte aber bis Minute 16, bis eine rot-weiß-rote Kombi über Daniel Obersteiner und Steven Strong, der einen Weitschuss abfeuerte, den Schläger den gebürtigen Vorarlbergers Johannes Bischofberger fand, der die Scheibe unhaltbar zum 1:1-Pausenstand abfälschte.

Das Spiel drehte Adam Comrie. Sein Abschluss ins Kreuzeck wurde von Thomas Koch möglich gemacht, der seinen Teamkollegen im Slot erspähte und mustergültig in Szene setzte (27.). Doch die Gastgeber steckten nicht auf und just als der Assistgeber zur KAC-Führung wegen Behinderung in der Kühlbox schmorte, feuerte Joel Broda die Scheibe aus spitzem Winkel zum Ausgleich in die Maschen (37.).

Ab dem Ausgleich waren es auch die Gastgeber, die den Ton angaben, sicher aber reihenweise die Zähne an Madlener ausbissen. Der KAC beschränkte sich aufs Kontern, Chancen waren Mangelware. Die beste vergab Patrick Harand nach quirligem Solo aus kurzer Distanz (52.). Und weil die Null hinten gehalten wurde, vorne Nick Petersen nach sehenswertem Sololauf und Robin Gartner im Nachschuss vier Sekunden vor Schluss scheiterten, mussten die Rotjacken zum zweiten Mal in Folge in die Verlängerung, wo Petersen (63.) und Marcel Witting (64.) ebenfalls glücklos blieben. Das bedeutete abermals Penaltyschießen. Nachdem man gegen Graz noch im Shootout verloren hatte war das Glück den Rotjacken diesmal aber hold. Denn Madlener fischte alle drei Versuche der Dornbirner heraus, auf Seiten des KAC traf Petersen.

Dornbirn - KAC 2:3 n. P. (1:1, 1:1, 0:0, 0:0) Tore: O'Donnell (3. PP), Broda (37. PP), Petersen (entscheidender Penalty) bzw. Bischofberger (16.), Comrie (27.) Aufstellung KAC: Madlener (Haugen), Comrie-Fischer, Gartner-Schumnig, Unterweger-Strong, Kernberger; M. Geier-Liivik-S. Geier, Wahl-Koch-Petersen, Bischofberger-Hundertpfund-Obersteiner, Kraus-Harand-Witting