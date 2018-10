Facebook

Marek Tvrdon verstärkt das Farmteam des KAC © KK/Privat

Mit Marek Tvrdon wurde ein neuer Mann für das KAC-Farmteam an Bord geholt. Der 25-Jährige wurde 2011 in der vierten Rundes des NHL-Drafts von den Detroit Red Wings ausgewählt, wobei er nie den Sprung in die NHL schaffte. Von 2013 bis 2017 pendelt Tvrdon zwischen der WHL und der AHL (2013 bis 2017). In der ECHL konnte er in 90 Einsätzen 70 Zähler scoren. Seinen Lebenslauf zieren außerdem Stationen in der KHL, der slowakischen Extraliga und der britischen EIHL, zuletzt lief er für den kasachischen Klub Saryarka Karaganda auf.

Der Slowake kam heute schon in Klagenurt an, sein Debüt ist für nächste Woche geplant. Sportmanager Johannes Reichel: „In unserem Farmteam fehlten in den vergangenen Wochen zahlreiche Schlüsselspieler verletzungsbedingt, daher waren auch die Ergebnisse nicht sehr erfreulich. Mit der Verpflichtung von Marek Tvrdon möchten wir die Mannschaft um einen erfahrenen Spieler, an dem sich unsere junge Garde orientieren kann, verstärken. Er soll unseren nachrückenden Cracks eine Stütze auf ihrem Weg ins Profieishockey sein.“