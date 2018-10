Facebook

Benjamin Nissner freut sich über einen Treffer © APA/GEORG HOCHMUTH

Die neue Handschrift eines Trainers ist erst nach zwei bis drei Monaten im Echtbetrieb sichtbar. So wird es im Eishockey zumindest behauptet. Nun könnte der überragende Saisonstart der Vienna Capitals noch Ex-Trainer Serge Aubin „in die Schuhe geschoben werden“. Oder aber, und dies gilt in Wien als wahrscheinlicher, die Behauptung geht ins Leere. Denn Headcoach Dave Cameron darf sich die 23 Punkte aus acht Runden plus einem glorreichen Sieg gegen Schwedens Frölunda in der Champions Hockey League auf die gelbe Fahne heften. Der 60-Jährige mit NHL-Vergangenheit (Calgary Flames, Ottawa Senators) brachte typisches, kanadisches Eishockey mit. Soll heißen, Puckbesitz und blitzartiger Spielaufbau ist die wirksamste Form der Defensive. Auftretende Lücken in der eigenen Verteidigung nimmt er bislang billigend zur Kenntnis.

