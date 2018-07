Der Klagenfurter David Maier wechselt von Schweden ins kanadische Juniorenliga-System in die OHL. Der 18-Jährige wird für North Bay auflaufen.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Maier wechselt in die OHL © KK/Facebook

David Maier wechselt nach drei Jahren in Södertälje (SWE) in die Ontario Hockey League (OHL) nach Kanada. Der Klagenfurter wurde im CHL-Import Draft (Draft ins kanadische Juniorenliga-System) an 87. Stelle von North Bay Battalion gezogen. Mit der Übersiedlung nach Nordamerika rückt der NHL-Traum des 18-jährigen einen Schritt näher.

"David ist ein exzellenter Eisläufer. Was ihm noch etwas fehlt, ist Selbstvertrauen und Härte. In Kanada muss er nun aus seiner Komfort-Zone und sich neu beweisen", begründet Manager Peter Kasper den Wechsel. Sämtliche Kosten die dem Verteidiger entstehen (Flüge, Ausrüstung, Schule etc.), werden vom Verein übernommen, untergebracht wird er bei einer Gastfamilie.

"Kanada hat die besten Junioren Ligen der Welt. Es wird körperbetonter und schneller gespielt. Der richtige Platz um sich in die Auslage zu stellen", freut sich der Ex-KAC-Nachwuchsspieler auf seine nächste Station.