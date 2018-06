Facebook

Der neue KAC-Stürmer Siim Liivik © KK

Mit Siim Liivik besetzte der KAC die letzte Position im Angriff. Der Finne, der als Center und Flügel eingesetzt werden kann, unterzeichnete einen Vertrag über eine Saison. Head Coach Petri Matikainen über den aktuellsten Neuzugang der Klagenfurter: „Siim Liivik erfüllt nur bedingt das klassische Bild, das die Öffentlichkeit von einem Importspieler hat. Mit ihm bekommen wir einen kampfkräftigen Crack mit hervorragender Arbeitseinstellung, der sich am Eis um all die kleinen Details kümmert, die für den Erfolg einer Mannschaft unerlässlich sind. Ich habe mit Siim Liivik bereits zusammengearbeitet, daher weiß ich genau, mit welchen Elementen er unser Spiel und unser System bereichern kann und wird. Er weist gute körperliche Präsenz auf, kann auf allen Sturmpositionen eingesetzt werden und ist vom Charakter her eine gute Führungsfigur für die jüngeren Akteure in unserem Kader. Siim Liivik stellt sich stets in den Dienst seiner Mannschaft und sorgt dafür, dass seine Nebenspieler besser zur Geltung kommen, insofern wird er ein sehr wichtiger Teil unserer nächstjährigen

Mannschaft sein.“

Liviik ist 30 Jahre alt, absolvierte einen Großteil seiner Karriere in der höchsten finnischen Liga. Eine Saison spielte er in der SHL in Schweden.

