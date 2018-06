Facebook

Lars Haugen ist ein Thema beim KAC. Hier bei der WM in der Slowakei gegen Oliver Setzinger © APA/HELMUT FOHRINGER

Wie es aussieht, wird der KAC Siim Liivik verpflichten. Der Finne ist jener Spielertyp, den die Klagenfurter für den Angriff noch suchen. Der 30-Jährige, der sich in Finnland durch seinen Kampfgeist und seine Härte einen Kultstatus erarbeitet hat, passt genau mit seinen Fähigkeiten in das Anforderungsprofil der Rotjacken. Von den Medien in seiner Heimat wurde Liivik oft als schmutzigster Akteur der Liga bezeichnet. Seine größten Erfolge feierte er mit HIFK. 2011 wurde er mit dem Klub aus Helsinki Meister, 2016 gab es Silber.

