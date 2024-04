Der KAC soll man nie abschreiben. Mit einer unfassbaren Abwehrschlacht und Willensleistung haben die Rotjacken die Salzburger, die sich bereits für eine Meisterparty gerüstet hatten, mit 4:1 bezwungen. Damit gipfelt das Finale in ein letztes und entscheidendes Spiel Sieben am Freitag in Klagenfurt.