Wie konnte es nur soweit kommen? Diese Fragen stellen sich viele beim KAC und in seinem Umfeld. Salzburg hing praktisch in den Seilen, war angezählt. Und möglicherweise stand im Raum nicht ob, sondern wann die Rotjacken den Pokal stemmen. Was die Illusion verstärkte: Aus dem Rathaus sickerte durch, dass bereits mit der Meisterplanung begonnen wurde. Um für eine etwaige Party den Neuen Platz zu reservieren. Bei der Masse an Veranstaltungen, die dort im April stattfinden, natürlich nur allzu verständlich. Oder wollte sich die hiesige Politik einmal mehr im Erfolg der Anderen sonnen? Wie dem auch sei: Die Situation hat sich vollumfänglich verändert. In den Seilen hängt in Wahrheit der KAC. Die Rotjacken dürfen sich in Salzburg heute keinen Fehler mehr erlauben.