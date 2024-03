Wenn die Dinge nicht so laufen wie sie sollen, überlegen viele eine Wallfahrt. Dann pilgern die Gläubigen nach Fatima, Loreto, Santiago de Compostela oder nach Mariahilf bei Guttaring. Um mit Inspiration gesegnet zu werden, und der Hoffnung, dass sich die Probleme von selbst auflösen. Das kann bei den Rotjacken, wie man nach dem schmerzlichen 1:6 weiß, ausgeschlossen werden. Im Gegenteil. Sie haben sich ein wenig mehr aufgetürmt. „Wir hätten einfach Tore schießen müssen. So haben wir sie am Leben gehalten“, konstatiert Johannes Bischofberger.