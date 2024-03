Die Serie zwischen KAC und Pioneers Vorarlberg geht in die erste Verlängerung. Nichts wurde es aus dem, in manchen Köpfen wohl schon verankerten Halbfinal-Einzug der Rotjacken. Dass den Klagenfurtern exakt in der entscheidenden Phase jene Konstanz abhanden gekommen ist, die sie im Grunddurchgang ausgezeichnet hatte, nützen die Feldkircher eiskalt und eigentlich unspektakulär aus. Und sie ist, angesichts der Leistungsschwankungen, ein Faktum.