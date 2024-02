Seit dem 2:1-Auswärtssieg bei den Vienna Capitals ist es amtlich. Die Rotjacken können von der Tabellenspitze nicht mehr verdrängt werden, genießen bis zur eventuellen Finalserie stets Heimrecht. Aber obwohl den KAC niemand mehr einholen kann, pocht Kirk Furey darauf, „den Rhythmus aufrechtzuerhalten“. Mit Ljubljana heute und Bozen am kommenden Freitag warten noch zwei Teams, die im Play-off-Kampf stecken. Das weiß auch der Trainer: „Wir müssen auch da mit Leidenschaft dagegenhalten.“ Welchen Gegner sich die Rotjacken für das Viertelfinale picken werden, wurde in der Kabine noch nicht besprochen, „weil wir uns nicht morgen damit beschäftigen, was in zwei Wochen passiert. Wir werden das, wie auch alle anderen Entscheidung bisher, gemeinsam mit den Jungs treffen.“