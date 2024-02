Nach dem 5:2-Sieg am Dienstag gegen im Spitzenduell gegen Fehervar ist den Rotjacken der erste Platz in den letzten vier Runden wohl nur mehr theoretisch zu nehmen. Lediglich ein Punkt trennt die Mannschaft von Trainer Kirk Furey davon, als Grunddurchgangssieger in das Play-off zu starten - zum ersten Mal seit 13 Jahren. Und ein Sieg heute bei den Vienna Capitals, die keine Chance mehr auf das Pre-Play-off haben, dürfte nur Formsache sein, zumal die heurige Bilanz mit drei Siegen und einem Torverhältnis von 16:5 eine eindeutige Sprache spricht.