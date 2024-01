Die Vorarbeit wurde vor vielen Wochen geleistet. Nun hat der KAC lediglich die Ziellinie überschritten und sich als allererstes ICE-Team für das Play-off qualifiziert. Dafür genügte den Klagenfurtern ein hauchdünner 2:1-Sieg bei den Black Wings Linz, die für selbiges Vorhaben einen Rückschlag erleiden mussten. Weil Nick Petersen mit seinem Treffer wieder einmal für den Unterschied gesorgt hatte. Ein schönes Geburtstagsgeschenk für KAC-Trainer Kirk Furey (48): „Ein tolles Spiel, wir waren im Play-off-Modus. Ich kann meine Spieler gar nicht genug loben. Wir haben mit richtig viel Herz gespielt. Ich bin sehr zufrieden, dass wir jetzt im Play-off stehen.“ Doch aus der KAC-Kabine ist zu hören, dass sich damit niemand zufrieden geben will. Nun gilt es mit allen Mitteln den Platz an der Sonne in der Tabelle zu verteidigen. Und damit nicht nur die Qualifikation für die Champions Hockey League zu schaffen, sondern auch Heimrecht bis in einem möglichen Finale zu genießen.