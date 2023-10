Die Causa rund um die abgesagten und strafverifizierten Spiele der Graz 99ers in der ICE Hockey League geht in die nächste Runde. Nachdem zuletzt die gegnerischen Teams Linz und Pustertal Stellung in der Posse bezogen haben, legen nun die Steirer auf ihrer Homepage die E-Mail- und Chatverläufe der vergangenen Tage offen.

"Wir wollen das Thema nun endgültig abschließen und verzichten ungeachtet dem Ergebnis (sic!) der Rechtskommission auf eine weiter Presseaussendung", heißt es da. "Wir stellen für all jene die es interessiert transparent und ungeschönt die Kommunikation der letzten Tage bis zur endgültigen Spielabsage auf unserer Homepage zur Verfügung." Hier geht es zu den Verläufen!

Heute kehren die 99ers aufs Eis zurück und treffen auswärts im Kellerduell auf Bozen (19.45 Uhr).