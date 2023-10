Sieben Runden sind gespielt und die Fans der Graz 99ers warten immer noch darauf, einen Sieg ihres Teams bejubeln zu dürfen. Die Steirer haben magere drei Punkte auf dem Konto und heute geht es zu den derzeit stark aufspielenden Pustertalern nach Italien. Und schon vor dem schwierigen Auswärtsspiel, das um 19.45 Uhr beginnt, ist klar: So schlecht wie in dieser Saison sind die 99ers in den vergangenen 20 Jahren nicht in eine Meisterschaft gestartet.

Ein Blick ins Archiv zeigt: Nur in der Saison 2015/2016 ist man annähernd erfolglos in die Saison gestartet, hatte nach sieben gespielten Partien aber immerhin einen Sieg auf der Habenseite. "Die Spiele sind verloren, wir können daran jetzt nichts mehr ändern und müssen das abhaken", sagt 99ers-Angreifer Clemens Krainz. "Wir müssen weiter nach vorne schauen. Wir können den Turnaround schaffen."