Ein letztes Mal ging es im Training heiß her, bevor die 99ers heute (19.15 Uhr) zum Saisonauftakt den Rivalen aus Wien empfangen. Headcoach Johan Pennerborn heizte den Cracks am Eis richtig ein. Ob die Truppe bereit ist? „Jeder, der das Training gesehen hat, weiß das“, sagte der Schwede. „Wir warten nur mehr darauf, das habe ich die ganze Woche gespürt. Wir sind im Vergleich zum Vorjahr zu diesem Zeitpunkt viel besser drauf“, meinte Pennerborn, der dennoch zur „Geduld“ mahnt.

Viel verspricht sich das Trainerteam vom neuen Mann im Tor, dem Norweger Lars Volden. Mit 190 Zentimeter Körpergröße hat der 31-Jährige Gardemaße, was in der Jugend nicht unbemerkt blieb. „Ich habe Fußball gespielt, aber sehr schlecht. Deshalb habe ich nie über eine Karriere als Fußballtormann nachgedacht“, erzählt Volden, dem der Puck in die Wiege gelegt wurde. „Mein Vater hat Hockey gespielt und mir mit drei Jahren die ersten Schuhe gekauft, dann ging es sofort aufs Eis.“ Bald täglich. Der Gang ins Tor fiel ihm in seiner Nachwuchszeit leicht. Er fühlte sich zur Ausrüstung hingezogen: „Es war cool, ein Goalie zu sein. Diese Maske, die Schützer, das hebt einen von den anderen ab.“