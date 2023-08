Lars Volden tritt ein großes Erbe an. Der Norweger ersetzt den abgewanderten Christian Engstrand im Tor der 99ers, und der Schwede war einer der besten Torhüter der Liga. "Volden ist ein anderer Charakter und ein anderer Spieler als Engstrand, aber ein sehr guter Torhüter", sagt Trainer Johan Pennerborn. Der 31-Jährige spielte in den vergangenen fünf Spielzeiten in Schweden, zuletzt bei BIK Karlskoga in der zweiten Liga.

"Er hat in der abgelaufenen Saison sehr gut gespielt und sein Team immer wieder im Spiel gehalten", sagt Pennerborn. Tormanntrainer Henning Sohlberg hat mit dem Keeper schon gearbeitet: "Er zählt zu den modernen Goalies: groß, explosiv, athletisch. Er hat all jene Komponenten, die ich von einem modernen Torhüter erwarte. Er ist sehr ruhig, kann das Spiel sehr gut lesen und wenn es nötig ist, dann explodiert er." Mit Nicolas Wieser wird er die Verantwortung im Tor übernehmen.