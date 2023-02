Die 99ers mussten im letzten Spiel des Grunddurchganges liefern - und sie haben geliefert. Gegen die Vorarlberg Pioneers setzten sich die Steirer vor eigenem Anhang mit 4:0 durch und sicherten sich so einen Platz im Pre-Play-off der ICE Hockey League. Da war es auch egal, dass Pustertal gegen Ljubljana 7:2 siegte.

Daniel Woger, der am Samstag seinen 35. Geburtstag gefeiert hatte, war mit zwei Toren maßgeblich am Erfolg beteiligt. Der Vorarlberger sorgte bereits in der zweiten Minute für die Führung der Truppe von Trainer Johan Pennerborn. In der 37. Minute war er im Powerplay ein zweites Mal erfolgreich. Es war bereits der Treffer zum 3:0 für die 99ers, denn Sam Antonitsch sorgte zwischenzeitlich in Überzahl für das 2:0 (21.). Und der Sohn von Tennis-Experte Alexander Antonitsch sorgte in der 58. Minute - wieder in Überzahl - für den 4:0-Endstand.

Bereits am Dienstag geht es für die 99ers in Linz um den ersten Sieg in der "best-of-three"-Serie. Am Freitag folgt das Heimspiel, bei dem man im Idealfall bereits den Einzug ins Viertelfinale fixieren kann.