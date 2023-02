"Dieser Punkt könnte am Ende noch ganz wichtig werden", sagte 99ers-Coach Johan Pennerborn nach der 1:2-Niederlage im Penaltyschießen gegen Bozen. Und mit dieser Annahme dürfte der Schwede wohl recht behalten, gestaltet sich der Kampf um die letzten zwei Tickets für das Pre-Playoff mehr als eng. Die Steirer trennt gerade einmal ein Punkt vom heutigen (19.45 Uhr) Gegner Asiago – mit zwei Spielen mehr am Konto als die Südtiroler. Und auch Pustertal liegt einen Zähler dahinter nur knapp unter dem magischen Strich. "Drei Teams kämpfen um die letzten beiden Plätze und wir treffen auf eines davon. Es ist ein Sechs-Punkte-Spiel", meint 99ers-Spieler Aleksi Salonen vor dem Gastspiel in Asiago. "Wir müssen von Anfang an bereit sein und vor allem die Zweikämpfe annehmen."