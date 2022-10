Vor dem Gastspiel beim Vorletzten aus dem Ländle sprachen die Graz 99ers von einem „Pflichtsieg“ und dieser gelgang beim 2:1 auch mit einem starken Christian Engstrand im Tor und ein wenig Zittern am Ende. Den Start verschliefen die Steirer nämlich ordentlich, mussten durch Hampus Eriksson einen frühen Gegentreffer (6.) hinnehmen. Danach rettete die Stange das ein oder andere Mal, womit es nur mit 0:1 aus Sicht der 99ers in das zweite Drittel ging.

In diesem drehten die Grazer die Partie und sorgten somit bereits für die Entscheidung. Das Team von Headcoach Johan Pennerborn kam verbessert zurück auf das Eis, glich durch Petr Kolouch auch verdient aus (28.). Der Tscheche nutzte einen Patzer im Spielaufbau der Gäste zum 1:1 und drückte den Puck zwischen die Beine von Pioneers-Goalie Alex Caffi. Gerade als die Vorarlberger am Drücker waren, standen die 99ers plötzlich in Überzahl auf dem Eis. Im Powerplay gelang dem Grazer Topscorer Viktor Granholm schlussendlich der entscheidende Siegtreffer (36.), als er die Scheibe hoch im Tor versenkte. Im Schlussdrittel wuchs Engstrand im Gehäuse der Gäste einmal mehr über sich hinaus, sicherte seinem Team die wichtigen drei Punkte. Mit drei Siegen aus den letzten vier Spielen klettert Graz auf Tabellenplatz neun. Am Dienstag (17.30 Uhr) wartet nun ein schweres Gastspiel bei den Vienna Capitals.