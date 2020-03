Die Graz 99ers unterlagen im letzten Spiel vor dem Play-off in Salzburg 2:4.

Salzburg vs. Graz 99ers

© GEPA pictures

Einmal durfte die Graz 99ers in dieser Platzierungsrunde noch auf das Eis und niemand geringeres als Salzburg war der Gegner. Rosig waren die Vorzeichen aber nicht und das Spiel eigentlich bedeutungslos. Dennoch wollte man sich im Volksgarten nicht abschießen lassen. Graz 99ers-Trainer Doug Mason hatte allerdings gerade einmal drei komplette Linien zur Verfügung. Oliver Setzinger und Travis Oleksuk wurden im Hinblick auf das kommende Play-off geschont. So war der junge Clemens Krainz in der dritten Sturmline als Center aufgestellt und das letzte Spiel der Pick-Round begann für die 99ers wahrlich nicht nach Wunsch.