Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Cristopher Nihlstorp will heute sein Tor dichtmachen © GEPA pictures

Wer das Abschlusstraining der 99ers verfolgen durfte, kam aus dem Staunen nicht heraus. Jeweils ein Block der Grazer hielt auf dem Eis den Schläger verkehrt in der Hand! Mit dem Stockende wurde versucht, den Puck zu spielen bzw. die Angreifer abzuwehren. Was war denn da los? Wurde der sensationelle 3:0-Sieg bei den Vienna Capitals etwa zu ausgiebig gefeiert? 99ers-Coach Doug Mason erklärt diese Art von Trainingsspielchen: „Wir wollen unsere Defensive permanent verbessern, auch wenn sie in Wien toll funktioniert hat. Die Gruppe, die den Stock verkehrt hält, ist so gezwungen, mit mehr Körpereinsatz zu agieren. Mit der Schlägerschaufel geht ja nichts ...“, schmunzelt Trainerfuchs Mason.