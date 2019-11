12 Ausfälle! Die 99ers konnten in dieser Saison noch kein einziges Liga-Spiel in stärkster Besetzung absolvieren. Heute kommt Villach nach Graz (16 Uhr).

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Dominik Grafenthin und 99ers-Trainer Doug Mason © GEPA pictures

Der Verletzungsteufel hat einen Lieblingsklub – die Eishockey-99ers! In dieser Saison hat „das Böse“ bereits ein Dutzend Grazer Spieler geritten. Und das teilweise ganz schön heftig. Die Liste der Ausfälle liest sich in alphabetischer Reihenfolge dann so: Sebastian Collberg, Charlie Dodero, Matt Garbowsky, Dominik Grafenthin, Joakim Hillding, Kalle Johansson, Cristopher Nihlstorp, Daniel Oberkofler, Ken Ograjensek, Julian Pauschenwein, Oliver Setzinger und Colton Yellow Horn.