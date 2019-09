Facebook

Heute lernt David Aslin die Grazer Fans richtig kennen © Palz

Wo heute gegen die „Caps“ der Schlüssel zum Erfolg liegt? Da braucht 99ers-Trainer Doug Mason erst gar nicht überlegen: „In der Chancenauswertung.“ Zuletzt in der Champions Hockey League (CHL) gegen die Cardiff Devils hatten die Grazer bei den Torschüssen ein 43:19-Übergewicht. Am Ende fuhren Oliver Setzinger und Co. aber als 2:5-Verlierer vom Eis. Dennoch: Mason hat für den heutigen Hit „ein positives Gefühl“. Das bekommt er von der Mannschaft, weil der Kanadier die Fähigkeiten sieht, die in seiner Mannschaft stecken. Und die sind eben „sehr gut“.