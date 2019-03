Was für ein Powerplay! Die 99ers bezwingen Linz im ersten Viertelfinalduell 7:3. Fünf Treffer der Grazer fielen im Überzahlspiel. Freitag geht es in Linz weiter.

In zwei Dritteln jubelten die 99ers bereits fünfmal © GEPA pictures

1. Drittel

Auch wenn der Bunker zu Beginn nicht ganz voll ist, auf dem Eis können die Grazer in voller Kampfstärke in Aktion treten. Auch Zintis Zusevics ist nach seiner Knieverletzung wieder fit. Nach nur zehn Sekunden aber beinahe der große Schock: Dragan Umicevic fährt von der Blauen Linie allleine und ungehindert auf Torhüter Robin Rahm zu - und vergibt zum Glück. Graz probiert es mit Weitschüssen, ebenfalls ohne Erfolg. Die 99ers verstärken den Druck. Und im ersten Powerplay war es dann soweit: Ty Loney (11.) sorgt für die 1:0-Führung. Die Linzer agieren in Folge äußerst ruppig, aber Robin Weihager (17.) muss wegen Stockschlags für zwei Minuten in die Strafbox. Linz gleicht im Überzahlspiel durch Michael Davies (18.) zum 1:1 aus.

2. Drittel

Kurz nach Wiederbeginn ist der Schock für die 99ers wirklich da: Moritz Matzka zieht ab - und der Puck kullert unter den Schonern von Keeper Rahm zur 2:1-Führung der Linzer ins Netz. Eine kritische Phase für die Truppe von Doug Mason. Doch Linz "hilft" den Grazern. Zunächst Mathieu Carle und wenig später Bracken Kearns wandern in die "Kühlbox". Die beste Power-Play-Mannschaft der Liga sagt zwei Mal "Danke". Travis Oleksuk (29.) gelingt der Ausgleich, Matt Caito (30.) trifft zur 3:2-Führung. Und weil es so schön ist, erhöht Daniel Oberkofler (32.) erneut im Powerplay auf 4:2. Als Weihager auf 5:2 stellt, verlässt Linz-Keeper Michael Ouzas sein Tor. Für ihn kommt David Kickert.

3. Drittel

Die Fans spenden "Standing ovations". Kevin Moderer trifft zum 6:2. Im Gegenzug kann Linz (50. Carle) noch auf 3:6 verkürzen. Schon sechs Minuten vor dem Ende nimmt Linz Keeper Kickert vom Eis. Er kommt wieder retour. Das kann das 7:3 durch Curtis Hamilton (60.) nicht abwenden. Wie das Tor fiel? Natürlich im Powerplay! Graz führt damit in der Best-of-Seven-Serie 1:0. Schon am Freitag geht es in Linz (19.15 Uhr) weiter.