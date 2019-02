Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© GEPA pictures

Großer Rückschlag für die Graz 99ers vor dem zweiten Spiel in der Pickround in Bozen (heute, 19.45 Uhr). Torhüter Thomas Höneckl hat einen Bandscheibenvorfall erlitten und fällt für den Rest der Saison aus.

Der 29-Jährige musste schon zuletzt gegen Fehervar passen. Jetzt ist diese Saison überhaupt zu Ende.

Tormann-Ersatz hat der Spitzenreiter bereits gefunden. Und das gleich doppelt. Einerseits wechselt Felix Nussbacher (19) aus dem Villacher Nachwuchs in die steirische Landeshauptstadt.

Ein weiterer 19-Jähriger kommt aus Schweden. Simon Rönning spielte zuletzt in der U20 von Karlskrona, von wo er in die Division I an Kalmar verliehen wurde. Rönning wird erst Mitte der kommenden Woche in Graz erwartet.