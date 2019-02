Die 99ers gewinnen in der letzten Runde in Dornbirn nach Verlängerung 6:5. Damit sind die Grazer auch Sieger des Grunddurchganges. Champions-League-Ticket und sechs Bonuspunkte als Lohn.

Matt Caito brachte die 99ers in Führung © GEPA pictures

Der Auftrag in Dornbirn war klar: Die 99ers wollten in der letzten Runde des Grunddurchganges ihre Tabellenführung nicht mehr aus der Hand geben. Das glückte den Grazern zuletzt unter Trainer Bill Gilligan vor neun Jahren. Der Auftakt im "Ländle" war auch planmäßig. Oliver Setzinger zog in der 5. Minute im Powerplay ab, Bulldog-Keeper Julius Aho konnte den Schuss abwehren, gegen den Nachschuss von Matt Caito aus kurzer Distanz war er aber machtlos. Die Grazer verfügen ja über das beste Powerplay der Liga. Curtis Hamilton hatte die große Chance auf das 2:0, sein Schuss ging aber knapp am Tor vorbei.

Doppelschlag der Dornbirner

Im zweiten Spielabschnitt schlugen die Dornbirner zurück, sie zogen innerhalb von zwei Minuten auf 2:1 davon. Zunächst erzielte Jerome Leduc (25.) im Powerplay den Ausgleich. Zu diesem Zeitpunkt saß Daniel Natter wegen Haltens auf der Strafbank. Wenig später drehte Scott Timmins (27.) erfolgreich ab, er hämmerte die schwarze Scheibe unter die Latte. Colton Yellow Horn hatte den Ausgleich auf der Schaufel, aber Torhüter Aho parierte großartig. Aber Graz blieb am Drück, sogar als Dwight King in der Kühlbox war. Hamilton bekam den Puck an der blauen Linie und fuhr alleine auf Aho zu - es hieß 2:2! Der Schlagabtausch ging munter weiter. Brodie Dupont (35.) brachte Dornbirn erneut in Führung, Karl Johannson (36.) gelang postwendend der Ausgleich zum 3:3.

Fehler eiskalt ausgenutzt

Einen schweren Verteidigungsfehler der Dornbirner nutzte Zintis Zusevics eiskalt in der 43. Minute zur 4:3-Führung der Doug-Mason-Truppe aus. Mit dem 5:3 durch Yellow Horn (48.) schien Graz auf die Siegerstraße einzubiegen. Doch Alexandre Picard (52./PP) und abermals Timmins (53.) - er überrascht Torhüter Robin Rahm - sorgen innerhalb von 71 Sekunden für den erneuten Ausgleich. Für die Entscheidung sorgte King (61./PP2) in der Verlängerung.

Linz (1:2 gegen den KAC) steht erstmals nicht in der Pick-Round (Top 6). Das letzte Ticket sicherte sich Fehervar (6:3 gegen Salzburg).