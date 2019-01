Facebook

Von der neuen Importbeschränkung ist vor allem Innsbruck betroffen. Insgesamt haben die Tiroler heuer bereits 19 Legionäre eingesetzt © GEPA pictures

Kritik an der Punkteregel ist so alt, wie es die Regel gibt. Sie sei keine Beschränkung für Imports, sondern der Österreicher. Sie erlaubt bis zu drei komplette Linien mit Ausländern. Nur wenige Klubs durchbrechen den Trend: KAC, VSV und Salzburg. Mittlerweile steigt der Druck auf die Klubs. Das Produkt Eishockey soll erfolgreich verkauft werden. Doch die Identifikationsfiguren gehen verloren. Die Liga-Bosse gaben sich bis zuletzt reformresistent. Und so überschwemmten konstant Heerscharen an Imports die EBEL. Viele der Namen verschwinden schneller aus dem Gedächtnis als das letzte Geburtstagsgeschenk.

