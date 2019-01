Fix im Play-off?Heute haben die 99ers den ersten „Matchpuck“

Facebook

Jubeln die 99ers heute Abend wieder? © GEPA pictures

Es war für Lukas Kainz ein langer Weg, den er seit seinem Wechsel von Salzburg nach Graz im Sommer gehen musste. Ein gebrochenes Handgelenk setzte den 23-Jährigen einige Zeit außer Gefecht, erst am 26. Oktober, in der 13. Runde, feierte der gebürtige Niederösterreicher sein Pflichtspieldebüt für die 99ers. „Am Anfang war es schon ein bisserl zach“, gibt Kainz zu. „Ich bin erst später in die Saison gestartet, und obwohl ich alles probiert habe, hat der Output nicht so gestimmt.“ Sowohl Tore als auch Assists fehlten auf der Visitenkarte des Nationalteamspielers.

