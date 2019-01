Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kommt es 2020 zu einem Highlight mit den 99ers? © GEPA pictures

Das „Sportland Steiermark“ darf sich im Jänner 2020 auf einen Supermonat freuen: Ab 9. Jänner gastiert eine Vorrundengruppe der Handball-EM in der Grazer Stadthalle, vom 17. bis 19. Jänner heben die Adler beim Skifliegen am Kulm ab, auch die Eiskunstlauf-EM vom 20. bis 26. Jänner soll Tausende Fans in die Liebenauer Eishalle locken. Und der Nachtslalom Ende Jänner in Schladming wird wie gewohnt alle Dimensionen sprengen.