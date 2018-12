Die Graz 99ers feierten gegen schwache Zagreber einen ungefährdeten 9:0-Sieg und spielen am Sonntag beim VSV. Es war der höchste Sieg, den die Grazer in der EBEL jemals eingefahren haben.

Die Grazer hatten allen Grund zur Freude © GEPA pictures

Die Graz 99ers gaben sich in Zagreb keine Blöße und feierte nach dem 5:2 gegen den KAC mit dem 9:0 den zweiten Sieg nach dem Heiligen Abend. Es war zugleich der höchste Sieg der 99ers in der EBEL - ein Spiel für die Geschichtsbücher. Mit dem Sieg haben die Grazer in der Tabelle auch den Vorsprung auf Platz sieben um zwei Punkte auf neun Zähler ausgebaut, denn Linz verlor zu Hause gegen Znaim 2:6 und musste Fehervar (5:2 gegen Wien) den sechsten Platz überlassen. Es war für die 99ers rundum ein erfolgreicher Abend. "Ich bin stolz auf meine Jungs", sagt Trainer Doug Mason, "das war ein Pflichtsieg und die Jungs haben ihre Arbeit gut gemacht und sehr souverän gewonnen."

Im Tor der Grazer durfte sich abermals Thomas Höneckl beweisen, der schon gegen die Rotjacken über die volle Distanz eine sehr starke Leistung abgeliefert hat. Robin Rahm war zwar am Vormittag in Liebenau beim Warmlaufen noch auf dem Eis, wurde aber noch geschont. Ob er am Sonntag gegen den VSV dabei sein wird, ist noch offen. Die Adler haben sich zumindest auf der organisatorischen Ebene verstärkt und einen neuen Manager.

Gegen das Tabellenschlusslicht legten die Grazer gleich druckvoll los und setzten sich in der Zone des Gegners fest. Es waren schon Powerplay-ähnliche Zustände. Die Erlösung gelang dann Lukas Kainz. Nach einem Bully bekam er die Scheibe und hämmerte sie über die rechte Schulter von Keeper Vilim Rosandic ins Tor. 1:0 für Graz nach 6:36 Minuten. Fast exakt drei Minuten später erhielt Robin Weihager den Puck an fast derselben Stelle und entschied sich erfolgreich für das linke Kreuzeck. An Rosandic lag es wahrlich nicht und in dieser Tonart ging es weiter: Zuerst bediente Zintis Zusevics in der Rückwärtsbewegung seinen Teamkollegen Curtis Hamilton. Rosandic war im falschen Eck, der Nordamerikaner ließ sich diese Chance nicht entgehen. Dass die Grazer mit einem 4:0 in die erste Pause gingen, lag abermals an Weihager und den schnellen Reflexen von Matt Garbowsky. Der schwedische Verteidiger schoss den Puck in Richtung Tor und Garbowsky hielt die Schaufel zwei Minuten vor der Sirene perfekt hin.

Im zweiten Drittel bot sich ein ähnlich dominantes Bild und dann gelang Ty Loney (25.) ein ganz wichtiger Treffer. Er schlug in Unterzahl zu und das nach vier Spielen und 16 ungenutzten Chancen in numerischer Überlegenheit. Loney selbst gelang der letzte Treffer im Powerplay gegen Innsbruck, dann herrschte gegen Bozen (5 PP ungenutzt) Dornbirn (5 PP ungenutzt) Linz (1 PP ungenutzt) und den KAC (5 PP ungenutzt) Torflaute. Die herrschte im Dom Sportova allerdings nicht: In der 35. Minute waren Zusevics und Garbowsky alleine vor dem Keeper und der Kanadier verwertete im Nachsetzen. Dann mussten Robin Jacobsson und Tom Zanoski auf die Strafbank – beim Spiel vier gegen vier zauberte Daniel Oberkofler (38.) mit dem Stock und haute den Puck aus kurzer Distanz hoch in die Maschen. Matt Caito fing im Powerplay an der Blauen Linie in der 39. Minute einen Puck ab, ging alleine auf Rosandic zu und zog ab. Das 8:0 war dem Keeper zu viel. Er ging vom Eis und machte Vita Nikolic Platz.

Im letzten Abschnitt gingen es die Grazer doch ein wenig ruhiger an – sie diktierten das Geschehen aber weiter klar. Nach drei Vorlagen gelang Zusevics sein erster Treffer. Caito legte auf den Stürmer ab, der blickte kurz auf und traf in der 54. Minute sicher zum 9:0. Topscorer war an diesem Abend allerdings ein anderer: Garbowsky traf zwei Mal und bereitete drei Tor vor.