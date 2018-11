6:3 führten die 99ers nach 34 Minuten, mussten nach einem verrückten Mitteldrittel mit insgesamt acht Toren und dem späten Ausgleich aber doch noch in die Overtime. In dieser rettete Matthew Caito zwei Punkte für den Tabellenführer.

© GEPA pictures

Die Graz 99ers haben mit dem 7:6 n. V. gegen Fehervar den Startrekord aus der Saison 2009/10 eingestellt. Nach 18 Runden halten die Grazer als Tabellenführer bei 39 Punkten - damals waren es ebensoviele.

Alt war sie wahrlich nicht, die Partie in der sehr gut gefüllten Halle zu Székesfehérvár, als Curtis Hamilton einen Schuss von Travis Oleksuk ins Tor abgefälscht hatte. 83 Sekunden nach dem ersten Bully schlitterte der Puck zwischen den Schonern von Keeper Carruth MacMillan durch. Ein echter Patzer. Graz blieb stark und spielte gute Chancen heraus, doch in der cc. Minute gelang Daniel Koger der Ausgleich in Überzahl. Dwight King saß wegen Hakens auf der Bank. Der Stürmer nutzte den Freiraum vor dem Tor nach einem Abpraller. In der Folge musste sich Graz-Keeper Robin Rahm ein paar Mal auszeichnen. In der 15. Minute kamen die Grazer erstmals in den Genuss eines Überzahlspiels, doch blieb es ungenutzt. Fehervar bekam ein wenig Oberwasser, doch dann legte „Mr. Movember“ mit seinem prächtigen Schnauzbart nach: Hamilton wuchtete den Puck in die Maschen. Es war ein flotter Angriff über rechts in dem Ty Loney den US-Kanadier (er hat beide Staatsbürgerschaften) mit einem Pass in den Lauf ideal bedient hatte.

Ein verrücktes Drittel

Nach der ersten Pause dauerte es zwar ein wenige länger als im ersten Drittel, aber die Ungarn bekamen wieder eine kalte Dusche. Colton Yellow Horn bekam hinter dem gegnerischen Tor die Scheibe und drückte sie zwischen Stange und Keeper zum 1:3 ins Tor. Die Ungarn mussten etwas tun und versuchten, Druck zu machen. Es gelang und in der 25. Minute war Rahm zum zweiten Mal geschlagen. Ein mutiger Block von Robin Jakobsson kullerte Andrew Sarauer vor die Schaufel und der reagierte blitzartig. Schnelle Aktionen waren an diesem Abend wahrlich keine Seltenheit und im zweiten Drittel wurde es nicht langweilig. Kurz nach dem Anschlusstreffer gewann Matt Grabowsky (27.) das Bully in der Angriffszone und die Scheibe fand über Teamspieler Erik Kirchschläger und Ken Ograjensek ins Tor.

Doch auch der abermalige Anschlusstreffer ließ nicht lange auf sich warten. Ein Gegenstoß kam über Janos Hari zu Michael Caruso. Der nahm sich zentral mit freier Sicht auf Rahm ein Herz und schoss aus gut zwölf Metern zum 3:4 ein. Dann folgten zwei Beweise: Erstens, dass die 99ers auch in Unterzahl stark sind: Grabowsky stellte mit einem Shorthander den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her und dann legte Daniel Oberkofler im Powerplay nach: 6:3 für die Grazer nach gerade einmal 35 Minuten. Was für ein Spiel. Nun waren wieder die Ungarn am Zug: Zuerst verkürzte Koger im Powerplay (37.) auf 4:6 und 30 Sekunden vor der Pausensirene schloss Janos Hari erfolgreich ab. Mit einem 5:6 ging es nach einem verrückten Drittel in die Kabine.

Nach dem ereignisreichen zweiten Drittel war die Luft draußen, große Chancen gab es keine mehr - bis kurz vor dem Ende. Da erzielte Fehervar durch Anze Kuralt den Ausgleich (56.). Die 99ers vergaben damit eine 6:3-Führung, konnten den Sieg aber nicht mehr erzwingen und mussten in die Overtime. In dieser sorgte Matthew Caito für den viel umjubelten Sieg.