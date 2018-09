Facebook

© GEPA pictures

Er ist wie ein Block Beton! Gleich hoch wie breit“, sagt Doug Mason und seine Augen funkeln, wenn er von Colton Yellow Horn (31) spricht. Der kleine, aber kantige Kanadier (1,75 m/86 kg) war ein absoluter Wunschspieler des Trainers: „Ich denke, dass jede Mannschaft über die Mitte aufgebaut werden muss. Tormann – Verteidiger – Mittelstürmer und die Flügel sind Bonus. Und das sage ich ganz ehrlich als ehemaliger Flügelspieler. Wir haben nun vier super Mittelstürmer, die für das Team spielen. Und Colton ist von ihnen der kreativste. Darum haben wir ihn geholt.“

Robust, kompromisslos und mit einem Hammerschuss gesegnet, hat er sich in der EBEL schon lange empfohlen. Seine Hände sind rau und kräftig. Sie lassen eine Urkraft spüren, die nicht im Fitnessstudio gezüchtet wurde. Der Quell dieser Physis ist die harte Arbeit auf der elterlichen Ranch mit den Pferden in Übersee. „Ich bin ein Naturbursche und versuche im Sommer, meinem Vater so gut wie möglich auf der Ranch zu helfen.“ Er redet unheimlich schnell. „Ich bin nicht so der Städter.“ Die Stiefel und der Hut dürfen bei ihm nicht fehlen. „Ich habe zwar ein Toptalent erwartet, aber nicht so eine Persönlichkeit“, sagt Mason, „er ist wie ein Bursche mit 14 Jahren. Er ist immer gut gelaunt, liebt Eishockey.“ Yellow Horn ist ein Mitglied der Piegan Blackfeet, einem indianischen Stamm der First Nations, der indigenen Völker Kanadas.

„Meine Wurzeln sind mir sehr wichtig und ich bin sehr stolz auf meine Herkunft.“ Auch wenn er noch nicht so viel vom Land gesehen hat, es gefällt ihm in Österreich und Graz. „Es ist eine schöne Stadt und wir sind eine gute Truppe. Ich genieße meine Zeit.“ Sportlich will sich der bullige Torjäger vor allem auch in der Defensive weiterentwickeln. Nach zwei Jahren in Znaim war es Zeit für eine Veränderung und heute steht er seinem Ex-Team gegenüber. „Das ist eine disziplinierte und hart arbeitende Mannschaft, egal wie es steht.“ Seine Freundin wird bald zu ihm nach Graz kommen, unterdessen vertreibt er sich seine Freizeit anders: „Ich hänge gerne mit den Jungs herum, wir spielen Karten und ich versuche, sie immer besser kennenzulernen.“ Zudem stehen Filme ganz oben auf der Liste: „Mein letzter war ,Jurassic Park‘.“

Zurück zu Znaim und Mason: „Eine bewegliche Mannschaft, die die Scheibe gut laufen lässt. Sie haben nun fünf, sechs Ausländer in der Mannschaft und dadurch einen anderen Charakter. Ich bin gespannt, was wir sehen, auch wenn der tschechische Stil sicher geblieben ist.“ Daher werden die Grazer wie schon (sehr erfolgreich) gegen Villach den Gegner schon in der eigenen Zone unter Druck setzen.

