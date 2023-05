Zwei Auftritte, zwei Gegner, zwei unterschiedliche Gesichter, die Österreichs Team bisher gezeigt hatte. Frankreich ist passé, aber der Auftritt gegen Schweden war bereits WM-würdig. Von Anfang an konnten unsere Spieler das hohe Tempo mitgehen. In der Defensive präsentierten sich Bernd Wolf und Co. sehr kompakt, ließen wenig zu und befreiten sich clever. Und Goalie Bernhard Starkbaum bewies, dass er wieder eine ganz starke WM absolvieren kann. Damit ist allerdings auch klar: Kickert und er haben bislang solide Auftritte hinter sich gebracht. Stellen den Teamchef vor die Qual der Wahl.