Das Offensichtliche ist immer schwierig in schöne Worte zu gießen. Österreichs Team hat sich mehr von diesem Spiel gegen Frankreich versprochen. Aber in den ersten zwei Drittel war einfach Sand im Getriebe. Vielleicht war man auch überrascht, wie aggressiv die körperlich stets robusten Franzosen aufgetreten sind. Sie haben das Heft in die Hand genommen, haben die Österreicher eingeschnürt. Vielleicht schien es vom Resultat her in Ordnung, aber der rot-weiß-rote Auftritt selbst war sicher enttäuschend. Im ersten Powerplay gelang unserer Mannschaft kein einziger Schuss aufs Tor.