Es hat sich schon im Vorjahr leise angekündigt, dass Jesenice ein Comeback anstrebt. Von der Alps Hockey League zurück in die höchste Spielklasse: ICE Hockey League. Gegenüber slowenischen Medien erklärte nun General Manager Anže Pogačar, dass der Klub bis 15. Jänner seine Bewerbung um Aufnahme abgeben wird. Dies ist der Stichtag der Liga, für die Teilnahme (auch der bestehenden Mitglieder) in der kommenden Saison. „Dieser Prozess hat bereits im Vorjahr begonnen. Es handelt sich um ein mehrstufiges Verfahren. Jesenice hat erste Zahlungen in Höhe von 7000 Euro geleistet, um als ernster Bewerber anerkannt zu werden. Allerdings wurde diese dann zurückgezogen, weil die Finanzierung nicht sichergestellt werden konnte“, sagt Liga-Geschäftsführer Christian Feichtinger.