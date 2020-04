Seit 1. April 2020 nutzt die Eishockey-Familie, auf Initiative der Erste Bank Eishockey Liga, in der verbands-, liga- und vereinsübergreifenden Kampagne „Hidden Heroes“ ihre Strahlkraft, um gemeinnützige Leistungen von Personen und Personengruppen in Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie öffentlich zu würdigen.

EBEL sucht ihre Helden © KK

Die Coronavirus-Pandemie kennzeichnet den Alltag in vielen Teilen der Welt und speziell in Mitteleuropa. Um diese Ausnahmesituation zu überstehen, stellen sich immer mehr Menschen aus der Eishockey-Familie – trotz eigener Ansteckungsgefahr – in den Dienst des Nächsten und der Gesellschaft. Sie sorgen dafür, dass das tägliche Leben, trotz massiven Einschränkungen, aufrechterhalten wird. Sie helfen anderen, geben alles und tragen maßgeblich dazu bei, die Krise zu überstehen.

LET THE HEROES SHINE

Genau jene „Hidden Heroes“ werden im Zuge dieser Kampagne in den kommenden Wochen vor den Vorhang gebeten, um ihnen, stellvertretend für alle Menschen, zu danken. Auf den Kanälen der teilnehmenden Ligen, Verbände und Vereine werden ab sofort soziale Engagements Einzelner aber auch gemeinnützige Gruppeninitiativen gegen die Ausbreitung des Coronavirus präsentiert und gewürdigt. Um allen „Hidden Heroes“ Platz – und damit die mediale Strahlkraft – zu bieten, ist zusätzlich eine neue Webplattform gelauncht worden. Um die Aufmerksamkeit in den nächsten Wochen weiter zu steigern, sind zusätzliche Initiativen und Erweiterungen dieses Projekts bereits fixiert und werden zu einem späteren Zeitpunkt kommuniziert.

So nominiert man seine Helden