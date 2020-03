In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

© GEPA pictures

Nachdem europaweit die Verbände bereits ihre Ligen für beendet erklärt haben, hat nun auch der Weltverband (IIHF) auf die Corona-Krise reagiert. Die WM Division I Gruppe A in Slowenien und Division I Gruppe B in Polen. Das trifft auch das österreichische Nationalteam, dass in Laibach gespielt hätte. "Es ist ein drastischer, aber sicher der richtige Schritt. Die derzeitigen Verhältnisse in Europa lassen uns an Eishockeyspiele, die jedem beste Unterhaltung bieten sollten, nicht denken. Daher ist es eine vernünftige Entscheidung, diese Weltmeisterschaften abzusagen", sagt Österreichs Verbandsboss Gernot Mittendorfer.