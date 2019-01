Kein Österreicher in der EBEL ist derzeit so begehrt wie Peter Schneider (27). Die Vienna Capitals bleiben wohl seine erste Adresse.

Heiße Aktie: Peter Schneider © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Mario Kneisl)

In Wien genießt man als ansässiger Eishockey-Profi weitgehend die Anonymität. Außgenommen davon ist höchstens Rafael Rotter, der aufgrund seiner Omnipräsenz die Bezeichnung „Bürgermeister“ verdienen würde. Allerdings könnte er bald Konkurrenz im eigenen Team erhalten. Peter Schneider gilt als der strahelndste (heimische) Stern bei den Vienna Capitals. Im Vorjahr in den EBEL-Scorerlisten voll eingeschlagen, bestimmt er aus rot-weiß-roter Sicht auch heuer die Messlatte. 48 Punkte (22 Tore, 26 Assists) heimste er bislang ein – also mit Abstand bester Österreicher. Und weil sein Vertrag bei den Kagranern mit Saisonende ausläuft, weckt dies bei den Konkurrenzklubs klarerweise Interesse und Begehrlichkeiten. Schneider schmettert jedoch ab: „Es gibt keine Angebote und es wurde noch nichts unterschrieben. Ich würde gerne in meiner Heimatstadt bleiben. Die Capitals haben mir im Vorjahr die Chance gegeben.“ Kein Wunder, scheint er doch in diesem Umfeld voll aufzublühen.

