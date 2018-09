Kurz vor der WM 2016 könnte Österreich am 7. Mai in Wien auf die Top-Stars von Kanada treffen. Im Februar wird der Österreich-Cup in Klagenfurt ausgetragen. Marco Pewal ist neuer U20-Teamchef.

Eishockey-Superstar Sidney Crosby löste 2015 mit Kanada in Wien einen Hype aus © APA/HELMUT FOHRINGER

Eine Sensation nimmt für den Österreichischen Eishockey Verband und seine Fans Konturen an. Bevor am 10. Mai 2019 die Eishockey-A-WM in Bratislava startet, soll in Wien ein Leckerbissen warten: Kanada wird mit Starbesetzung eine Vorbereitungs-Partie absolvieren. Und der Gegner lautet, wie zuletzt 2015 ebenfalls in Wien, neuerlich Österreich. Die Ahornblätter, um die auch Köln gebuhlt haben soll, erinnerten sich wohl an das gute Omen: Nach der Vorbereitung damals, kürten sie sich in Prag später auch zum Weltmeister.

