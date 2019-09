Die EBEL-Saison 2019/20 sucht seinen Meister. Der KAC holte sich 2019 den Titel, ist auch heuer wieder Mitfavorit. Große Umbrüche gab es in Salzburg, Wien und Linz. Graz will sich vorne etablieren, der VSV wieder ins Play-off!

2019 wurden dir Rotjacken Meister © GEPA pictures/Daniel Goetzhaber

Eishockey ist im Grunde ein einfacher Sport: Fünf Feldspieler und ein Torhüter pro Mannschaft jagen bezwiehungsweise stoppen eine schwarze Hartgummischeibe und wer diese am öftesten im Netz des Gegners versenkt, geht als Sieger vom Eis. Am effizientesten war dabei in der Vorsaison der KAC, der sich unter Trainer Petri Matikainen Monat für Monat steigerte und am Ende Wien im Finale bezwang. Um am Ende ganz oben zu stehen, bedarf es aber wohl doch dem sportlichen Umgang mit etwas mehr Komplexität.