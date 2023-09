Bronze in Paris – geht es nach Vinzenz Höck, darf sich diese eben erlebte Geschichte gut und gerne im kommenden Jahr wiederholen. Denn 2024 finden in der französischen Metropole nicht der Weltcup, sondern die Olympischen Spiele statt. "Die Stimmung beim Weltcup war wieder einzigartig. Ich kann mir vorstellen, dass das bei den Spielen ähnlich sein wird. In Paris bekomme ich jedes Mal Gänsehaut", sagt der in Innsbruck lebende Grazer, der auch die Ringe-Jahreswertung für sich entschieden hat. Bis zu den Spielen ist der Weg jedoch noch weit, die erste Möglichkeit, sich zu qualifizieren, steht aber unmittelbar bevor: Am 30. September startet er bei der Weltmeisterschaft in Antwerpen mit der Qualifikation.