Auch wenn aufgrund zahlreicher Absagen am Wochenende noch lange nicht alle Ligen abgeschlossen sind, wirklich gehen tut es nur mehr in der Unterliga Mitte um etwas. Da muss das Spiel zwischen Übelbach und Thal nachgetragen werden – Übelbach kann die GAK Amateure überholen und sich damit auf den Relegationsplatz schieben. Es würde ein Relegations-Duell mit Gössendorf warten, in dem entschieden wird, wer in der Unter- und wer in der Oberliga Mitte spielt.