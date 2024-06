Karin Strametz und Enzo Diessl sind am Samstagabend bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Rom jeweils im Hürdensprint-Semifinale ausgeschieden. Strametz lief in ihrem Lauf über 100 m als Vierte in 12,87 Sek. persönliche Bestleistung, war 4/100 schneller als bei ihrer PB im Mai in Graz und verpasste als Gesamtzehnte nur um ebenfalls 4/100 den Endlauf. Diessl kam über 110 m auf 13,71 Sek. und über den letzten Platz seines Laufes nicht hinaus.